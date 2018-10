«سيالة» يجتمع مع أعضاء السفارة الليبية في واشنطن

زار وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة،أمس الإثنين، السفارة الليبية في مبناها الجديد المملوك للدولة الليبية بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

و تفقد الوزير، خلال هذه الزيارة، مكاتب السفارة و على رأسها القسم القنصلي الذي يقدم خدمات مباشرة لليبيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية ، و كذلك القسم السياسي و الأكاديمي، للاطلاع على سير العمل بها ودورها في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية و بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.

و خلال الزيارة، عقد سيالة أجتماع مع السفيرة وأعضاء السفارة بقاعة الإجتماعات بمبنى السفارة، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود التي من شأنها تذليل الصعوبات تجاه إنجاز مصالح المواطنين الليبيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية و الطلبة الدارسين بالولايات المتحدة الأمريكية .

و أشاد سيالة، بالجهود التي تبذلها السفارة في رعاية مصالح ليبيا و الليبيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية .

