أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط و الغاز، بإعادة كافة الإدارات إلى سابق مقراتها بمبنى الإدارة العامة بالمجمع الصناعي اعتبارا من الأحد المقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس الإثنين بأنه يستثني من هذا القرار الإدارات العامة والإدارات الموجودة بقاطع مجلس الإدارة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة فيما يتعلق بتصاريح الدخول الخاصة،واستيفاء النماذج المعدة لهذا الغرض و الإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات فيما يخص وسائل نقل العاملين.

The post «رأس لانوف» تطالب بإعادة كافة الإدارات إلى المجمع الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية