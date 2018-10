وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يتفقد الإدارة العامة لأمن السواحل

تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني،أمس الإثنين، مقر الإدارة العامة لأمن السواحل رفقة مدير الإدارة البشير بالنور ومدير إدارة العلاقات والتعاون حسن العامري ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة محمد البكوش ورئيس مكتب الإعلام الأمني محمد أبوعبدالله .

وشملت الزيارة التفقدية، الإطلاع على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الإدارة ومناقشتها وإيجاد الحلول الناجعة لإنجاح سير العمل بها.

