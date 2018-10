اجتماع تقابلي مرتقب بين اللجنة الأمنية وقادة المجموعات المسلحة في طرابلس

أشادت لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، بالجهود المبذولة من جميع الأطراف سواء على المستوى الأشخاص أو المؤسسات أو المكونات الاجتماعية بالاتفاق لوقف إطلاق النار .

وأكدت اللجنة، في بيان لها أطلعت «المتوسط» على نسخة منه، إستمرارها في عقد اجتماعات يومية خلصت أولاً إلى إحالة توصية إلى المجلس الرئاسي بتاريخ 25 سبتمبر المنصرم بشأن حماية وتأمين مطار معيتيقة الدولي من خلال مؤسسات النظامية المختصة و عناصر نظامية مؤهلة من الجيش والشرطة .

وكشفت اللجنة، عن إحالة توصية أخرى الى المجلس الرئاسي فى ذات التاريخ بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشات الحيوية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة .

وشددت اللجنة، على عقد اجتماع تقابلي مع عدد من قادة التشكيلات المسلحة بطرابلس وذلك للتواصل وتفعيل الترتيبات الأمنية المقترحة من قبلها ،وفقاً لنص البيان.

