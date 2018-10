النواصي: مستعدون لتسليم مقرات الدولة إلى القوة النظامية ولجنة الترتيبات الامنية

عقدت القوة الثامنة “النواصي”، أمس الاثنين، بمقر المباحث العامة بطريق السكة في العاصمة طرابلس، اجتماعا مع كل من المستشار الأول لرئيس المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الامنية ومن وصفتهم بـ”القيادات الامنية” المكلفة بتأمين العاصمة طرابلس وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت القوة، في بيان مقتضب لها، أن القيادات الامنية بادرت باعلان استعدادها لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها بالتنسيق مع البعثة الأممية، وذلك بتسليم مؤسسات ومقرات الدولة التي تحت حمايتهم للجنة الترتيبات الامنية.

وأعلنت القوة ترحابها بهذه الخطوة، مطالبا المجلس الرئاسي ضرورة التعجيل بوضع جدول زمني لإستلام هذه المقرات ومؤسسات الدولة من قبل لجنة الترتيبات الأمنية والقوة النظامية المكلفه بالاستلام، حتى لا يترك أي فراغ أمني او ذريعة للفوضى بالعاصمة.

