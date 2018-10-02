عسكري غريان يؤكد التوصل إلى تهدئة بعد مقتل 3 أشخاص

أكد رئيس المجلس العسكري غريان أبورخيص صقر التوصل إلى تهدئة بين المجموعتين المتصارعتين من محلة قيزان ومحلة النخليين بالفرع البلدي القواسم.

ونقلت صفحة المجلس البلدي غريان بفيسبوك عن رئيس لجنة التواصل الاجتماعي المختار بن يونس تأكيده؛ تشكيل لجنة للتواصل مع المتورطين من الطرفين لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية المختصة وجبر الأضرار التي لحقت ببعض ممتلكات المواطنين.

وكانت مدينة غريان قد شهدت الخميس الماضي اشتباكات نتج عنها مقتل ثلاثة أشخاص بسبب مجموعة تمتهن تهريب الوقود ضمن شبكة في المنطقة الغربية، بحسب أحد المصادر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار