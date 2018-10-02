ليبيون يجعلون من مهرجان الجونة عرسا ليبياً

بطريقة طريفة قامت مجموعة من الصفحات الليبية بنسخ صور من مهرجان الجونة المصري، وعلقوا عليها “الأعراس الليبية” حيث اختاروا بعض المشاهير ليكونوا الحضور في هذا العرس كالكنة الكبيرة و الصغيرة، الأقارب و بعض أصدقاء و أقارب العروس والعريس.

في أجواء كوميدية انتشرت الصور بشكل واسع لتصبح الأكثر تداولا خلال هذا الأسبوع و الملفت أيضا هو إهتمام ومتابعة الليبيون و الليبيات للمهرجانات الفنية لحظة بلحظة، بل و التعليق على كل ما يرتديه الفنانيات من فساتين من باب متابعة صيحات الموضة و الأزياء في المنطقة.

يذكر أن مهرجان الجونة في دورته الثانية والذي أقيم الجمعة 28 سبتمبر، استطاع أن يشغل الصحافة بشكل واسع خاصة أزياء الحاضرين من مشاهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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