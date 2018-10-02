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رقدالين تدعم الأمن وتكافح الجريمة بالمدينة

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة رقدالين في أقصى الغرب الليبي حالة استقرار واستتباب الأمن في ظل انسجام العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة والدعم الغير محدود من المجلس البلدي.

مديرية أمن رقدالين التابعة لوزارة الداخلية  بمكوناتها والعناصر التابعة لها أخذوا على عاتقهم مهمه تأمينها والحد من ظاهرة التهريب عبر الحدود وتنقل الأفراد غير المشروع.

وانعكس استقرار الأمن بالمدينة على الحركة التجارية وتأمين المرافق الحيوية والطرقات وتنقل المواطنين، الأمر الذي أثّر على العلاقات الاجتماعية بين المناطق المجاورة التي كانت متردية خلال السنوات الماضية بسبب انتشار المجرمين والحرابة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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