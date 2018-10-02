رقدالين تدعم الأمن وتكافح الجريمة بالمدينة

تشهد مدينة رقدالين في أقصى الغرب الليبي حالة استقرار واستتباب الأمن في ظل انسجام العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة والدعم الغير محدود من المجلس البلدي.

مديرية أمن رقدالين التابعة لوزارة الداخلية بمكوناتها والعناصر التابعة لها أخذوا على عاتقهم مهمه تأمينها والحد من ظاهرة التهريب عبر الحدود وتنقل الأفراد غير المشروع.

وانعكس استقرار الأمن بالمدينة على الحركة التجارية وتأمين المرافق الحيوية والطرقات وتنقل المواطنين، الأمر الذي أثّر على العلاقات الاجتماعية بين المناطق المجاورة التي كانت متردية خلال السنوات الماضية بسبب انتشار المجرمين والحرابة.

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