الجمّيل والمنشية تناقشان ظاهرة العنف ضد المرأة

عقد بكلية الصحة العامة الجمّيل المؤتمر العلمي الأول لبلديتي الجميل والمنشية تحت إشراف جامعة صبراته بعنوان “العنف ضد المرأة في المجتمع الليبي أنماطه وآثاره الاجتماعية والنفسية”.

ويأتي العنف ضد المرأة على قمة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع رجالا ونساءا وأطفالاً، لكونه لا يمثل صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان فقط، بل يُعد عائقاً لتمتع المرأة بحريتها الأساسية ويتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني والرفاه الاجتماعي.

وهدف المؤتمر إلى توعية المحلي بمخاطر العنف علي جميع الأصعدة، في جلساته الأولي التي تناولت أربعة ورقات بحثية للأساتذة المشاركين تخللها حلقة نقاش من الحضور.

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