السعيدي: أهالي الجنوب يطالبون بمساواتهم بالشرق والغرب في مناصب السلطة التنفيذية الجديدة

كشف عضو مجلس النواب عن الشاطئ “علي السعيدي” مطالب أهالي الجنوب من التشكيلة الجديدة للسلطة التنفيذية.

موضحًا في تصريحات صحافية أن أهالي الجنوب يطالبون بتوزيع عادل للمناصب على أساس جغرافي. واستند السعيدي في ذلك إلى كون رئيسا مجلس النواب من الشرق ومجلس الدولة من الغرب، لذا وجب أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الجنوب حسب تعبيره.

هذا ويبحث حالياً مجلس النواب مع ما يسمى مجلس الدولة آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، على أن يكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قائمًا على أساس رئيس ونائبين، فيما يكون رئيس الوزراء مستقلًا عنهم.

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