برنت يواصل تحقيق المكاسب ويتجاوز الـ85 دولارا للبرميل

العنوان-ليبيا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية الاثنين لتسجل أعلى مستوياتها منذ شهر توفمبر من عام 2014، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات النفط قبل فرض عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل.

وتجاوز سعر خام برنت في تعاملات اليوم الـ 85 دولارا للبرميل مرتفعا بحوالي 2.25 دولارا أو 2.7%، في حين زاد الخام الأمريكي الخفيف المعروف بخام غرب تكساس بنحو 3% عند التسوية مسجلا 75.3 دولار للبرميل.

وتوقع محللون تواصل ارتفاع الأسعار لتصل إلى 90 دولارا للبرميل بنهاية شهر أكتوبر خصوصا مع قرب دخول العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني مطلع شهر نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية