عاجل -تعليق الرحلات في مطار معتيقة لحين إشعار أشعار اخر بسبب تساقط القواذف العشوائية

عاجل -تعليق الرحلات في مطار معتيقة لحين إشعار أشعار اخر بعد استهدافه بقذائف حفاظاً علي سلامة المواطنين.
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صحيفة العنوان الليبية
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