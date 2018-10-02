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#عاجل -تعليق الرحلات في مطار معتيقة لحين إشعار أشعار اخر بسبب تساقط القواذف العشوائية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عاجل -تعليق الرحلات في مطار معتيقة لحين إشعار أشعار اخر بعد استهدافه بقذائف حفاظاً علي سلامة المواطنين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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