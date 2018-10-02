جلالة والشكشاك يستعرضان الصعوبات التي تعيق عودة النازحين

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، أمس الاثنين مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، آخر مستجدات عودة النازحين وتفعيل القطاعات الخدمية في المدينة.

وأكدت صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الشكشاك استعرض ، الصعوبات التي تعيق عودة النازحين المتمثلة في توفير الخدمات الأساسية في كل المجالات، مشيدا بجهود شركة الخدمات العامة مصراتة في إزالة مخلفات البناء وفتح المسارات أمام حركة السير.

وأكد جلالة دعمه للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق لتوفير احتياجات المجلس المحلي حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، وحلحلة كافة الصعوبات التي تعيق عودة النازحين.

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