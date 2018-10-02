من هي الجهة التي تبنت قصف مطار معيتيقة، ولماذا؟

أعلنت المجموعة المسلحة التي تسمي نفسها بـ” حراك شباب طرابلس ” استهدافه لمطار معيتيقة فجر اليوم الثلاثاء بصاروخ نوع راجمة 170 ، مرجعةً هذا القصف إلى تواجد قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية الوفاق داخل المطار.

ما يعرف بـ”حراك شباب طرابلس” أوضح في تدوينة على صفحة باسم الحراك على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الصاروخ سقط قرب صالة الاستقبال صباح اليوم وقبل نزول أحد الطائرات بـ 10 دقائق فقط ، متوعدين بقصف المطار خلال الفترة القادمة بسيل من الصواريخ حسب تعبيرهم .

وحمل “الحراك” آمر قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كارة مسؤولية هذا القصف قائلاً :” كارة لا يهمه لا المطار ولا المدنيين، كارة يهمه فقط منصبه ونقول له لن تهنأ بمطار العاصمة ،وسنخرجك منه تجر أذيال الخيبة، وسيظل مطار معيتيقة لكل الليبيين، ولن تحكمه المليشيات أو أي قوة ذات أيديولوجيات أو أجندات خارجية” على حد زعمهم .

يشار إلى أن عبد الرؤوف كارة آمر قوة الردع التي تتخذ من مطار معيتيقة مقراَ لها كان قد ظهر في صورة برفقة فائز السراج في اجتماع ضم وزيري العدل والداخلية ومدير مكتب التحقيقات يوم أمس لبحث أوضاع السجون وقد أشير إليه في سياق الاجتماع بصفته رائد في وزارة الداخلية.

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