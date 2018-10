“حراك شباب طرابلس” يتبني قصف مطار معيتيقة

المتوسط:

تبنيت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها “حراك شباب طرابلس”، عملية استهداف مطار معيتيقة فجر اليوم الثلاثاء بصاروخ نوع راجمة 170 ، مرجعةً هذا القصف إلى تواجد قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية الوفاق داخل المطار.

وقال الحراك فى منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الصاروخ سقط قرب صالة الاستقبال صباح اليوم وقبل نزول أحد الطائرات بـ 10 دقائق فقط ، متوعدين بقصف المطار خلال الفترة القادمة بسيل من الصواريخ حسب تعبيرهم، محملا آمر قوة الردع الخاصة عبدالرؤف كارة مسؤلية هذا القصف قائلاً :” كارة لايهمه لا المطار ولا المدنيين كارة يهمه فقط منصبه ونقول له لن تهنىء بمطار العاصمة وسنخرجك منه تجر أذيال الخيبة وسيظل مطار معيتيقة لكل الليبيين ولن تحكمه المليشيات أو أي قوة ذات أيديوليجيات أو أجندات خارجية” على حد زعمهم .

