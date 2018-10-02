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مجلس النواب يستنكر تجديد عقوبات الإتحاد الأوروبي على عقيلة صالح

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح .

وقال المريمي أن العقوبات المفروضة على صالح ظالمة ، مشيرا الى أن صالح وبحكم منصبه يمثل الشعب الليبي ، والقرارات التي يتخذها المجلس يكون صالح ملزما بها .

وأوضح أن صالح لم يعرقل يوماً أي اتفاق أو قانون أو توجه ، بل كان يدعو باستمرار أعضاء المجلس للتوافق فيما بينهم على اصدار القرارات المصيرية التي من شانها انهاء الأزمات السياسية .

وأشار المريمي الى ان المجلس أرسل العديد من المراسلات الى الاتحاد الأوروبي ، وسبق أن أصدر بيانا رفض فيه تلك العقوبات التي تم تمديدها للمرة الثانية على صالح ، مشددا على أن المجلس سيخاطب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بهذا الشأن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لكننا كشعب ليبي نحن مع هذه العقوبات لان هالتيس العنصري السراق هو سبب خراب ليبيا الله يخرب بيته و بيت بوشنه ويجب ان تشمل العقوبات حتي الاعدام لعنة الله عليه و علي اصله هالمتخلف السراق العنصري

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