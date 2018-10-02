جلالة يبحث مع الشكشاك سبل تذليل الصعاب التي تعيق عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم

ليبيا – بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة أمس الاثنين مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء ، آخر مستجدات عودة المهجرين وتفعيل القطاعات الخدمية في المدينة.

الشكشاك إستعرض أمام جلالة بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الصعوبات التي تعيق عودة النازحين المتمثلة في توفير الخدمات الأساسية في كل المجالات، مشيداً بجهود الشركة الخدمات العامة مصراته في إزالة مخلفات البناء وفتح المسارات امام حركة السير.

وبدوره أكد جلاله دعمه للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق لتوفير احتياجات المجلس المحلي حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له وحلحلة كل الصعوبات التي تعيق عودة المهجرين.