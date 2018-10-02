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كونتي يُسافر بالملف الليبي إلى موسكو

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الوزراء الإيطاليا جوزيبي كونتي التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في مدينة صقلية شهر نوفمبر المقبل.

وترأس كونتي اجتماعاً حكوميا بحضور وزراء الخارجية والداخلية للعمل على تقييم اللقاءات الثنائية التي أجراها رئيس الوزراء ووزير خارجيته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد كونتي في منشور عبر صفحته على فيسبوك بالصداقة القوية التي تجمع إيطاليا مع الولايات المتحدة الأميركية ومع ترامب مشيراً إلى أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال شهر أكتوبر وسيعقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في منتصف نوفمبر المقبل في صقلية.

وذكرت وكالة “آكي” الإيطالية أن الملف الليبي سيُهيمن على مُحادثات كونتي وبوتين خلال زيارته إلى موسكو.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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