النقابة العامة للمعلمين بليبيا تعلن تأجيل إنطلاق الدراسة إلى شهر نوفمبر

المرج 02 أكتوبر 2018 (وال)- أعلنت النقابة العامة للمعلمين ليبيا اليوم الثلاثاء، عن تأجيل موعد إنطلاق الدراسة للعام الجديد إلى يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل .

هذا وجاء ذلك في بيان أًصدره النقيب العام للمعلمين بليبيا الأستاذ عبدالنبي صلاح النفّ – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجه إلى المعلمين والمعلمات في ليبيا ونقابات المعلمين بالبلديات جاء فيه :

المعلمون والمعلمات

نقابات المعلمين بالبلديات

“لما تمر به حقوق المعلم من تسويف وتعطيل ممنهج، وعدم الاكتراث لمطالبهم المشروعة، وللمسؤولية التي تحملها النقابة العامة على عاتقها في إيصال صوت المعلم والمطالبة بحقه لدى الجهات الرسمية بالدولة، والضرورة المطالبة بالحقوق، وإيمان النقابة العامة للمعلمين بالوقوف مع المعلم داعمة له بمطالبة المشروعة” .

عليه :

تُعلن النقابة العامة للمعلمين عن تأجيل الدراسة، وعدم عودة المعلمين للمدارس حتي يوم الأحد الموافق 4 -11- 2018 م

تطالب النقابة العامة للمعلمين بليبيا فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى والأعضاء، الإطلاع بدورهم الوطني بعقد جلسة طارئة، وبشكل عاجل لاستصدار واعتماد قانون حقوق المعلمين خلال هذا الشهر، وللضغط المستمر من المعلمين بإيقاف الدراسة في حالة عدم الاستجابة؛ ستُلبي النقابة مطالب معلميها باتخاذ إجراءات عديدة بالخصوص؛ بما يحفظ حقوقهم . (وال- بنغازي) ر ع / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال