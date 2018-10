البعثة الأممية: 40 قتيلا مدنيا خلال شهر سبتمبر في ليبيا

المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن عدد الخسائر التي وثّقتها البعثة خلال شهر سبتمبر الماضي 40 ضحية في صفوف المدنيين- 18 حالة وفاة و22 حالة إصابة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.

وكان من بين الضحايا 14 رجلاً وأربعة صبية لقوا مصرعهم فيما أصيب تسعة رجال وخمس نساء وصبي واحد وفتاة واحدة بجروح. ويُعتقد أن العدد الفعلي للخسائر في صفوف المدنيين أعلى من ذلك. وتواصل البعثة سعيها للتأكد فيما إذا كان هنالك المزيد من الضحايا المدنيين في سياق الأعمال العدائية الجارية في طرابلس.

وبينت البعثة أن معظم الإصابات نجمت في صفوف المدنيين عن عمليات القصف (ثمانية قتلى و16 إصابة) تلتها عمليات إطلاق النار (ثمانية قتلى)، ثم مخلفات الحرب غير المنفجرة (قتيل واحد). ولم يتسنّ تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة ولستة إصابات أخرى.

ووثقت البعثة وقوع اصابات في صفوف المدنيين في طرابلس (16 قتيلاً و22 حالة إصابة بجروح) وبنغازي (مقتل شخص واحد) و ورشفانة (مقتل شخص واحد). كما لقي 57 مقاتلاً مصرعهم أثناء الاشتباكات في طرابلس، في حين لم يتسنّ التأكد من الوضع المدني لـ12 قتيلاً آخرين.

ووثّقت البعثة وقوع 7 إصابات أخرى جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في درنة وبنغازي وسبها والزاوية.

