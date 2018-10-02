هل ستغلق الامطار شوارع طرابلس هذا الأسبوع ؟

كشف هطول الأمطار الغزيرة نهاية الأسبوع الماضي والتي تسببت في إغلاق الشوارع نتيجة تراكم المياه عن فشل بعض المؤسسات المعنية بالاهتمام بالبنية التحتية.

“الاقتصادية” فتحت ملف مدي جاهزية طرابلس لموسم الامطار وحملت الآراء التالية: ناجي السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه قال لا ننكر أن سقوط الأمطار أفصح عن عجز في التجهيز لهذا الموسم نتيجة عدم وجود ميزانية لمواجهة مثل هذه الحالات واعتبر أن مواجهتها مسؤولية مجتمعية تقع علي عاتق الكثير من الجهات.

وأضاف تعمل الهيئة من خلال إدارتها ومؤسساتها علي تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لاستيعاب موسم الخير مضيفا للأسف البنية التحتية متهالكة منذ سنين ولا ينفع الآن في ظل الظروف الحالية إلا المعالجات التجميلية خاصة في ظل انعدام الامكانيات وسرقة المعدات ونحو 70 سيارة متخصصة في شفط المياه.

كما قال فرق شركة المياه والصرف الصحي وجدت نفسها أمام مسؤولية تنظيف بعض الأماكن والطرقات من القمامة والمخالفات وهذا دور أصيل لشركة الخدمات العامة كما أكد علي أن الفرق الميدانية تعمل في هذه الاثناء علي تنظيف غرف التفتيش ومحطات الصرف الصحي التي للأسف يساهم المواطن مسؤولية مباشرة عن انسدادها نتيجة رمي المخلفات فيها وقيام البعض بسرقة التغطية الخاصة بها.

“السيد” ارجع تراكم المياه أيضا الي ضعف البنية التحتية في الكثير من المناطق خارج نطاق المخططات العمرانية كمنطقة عرادة وعين زارة ووادي الربيع والخلة وطريق المطار والتي تفتقد الي وجود مسارات لتصريف الصرف الصحي.

ابراهيم محمد شركة المياه والصرف الصحي قال تعمل الفرق الميدانية في الشركة منذ فترة علي تسليك غرف التفتيش في مختلف الشوارع بإمكانيات أقل من المتواضعة منذ أغسطس الماضي مضيفا من المفترض أن يبدأ عمل الفرق منذ مايو ولكن لظروف خارجة عن إرادة الشركة وكذلك الظروف الأمنية السيئة التي مرت بها مدينة طرابلس فإن خطة مباشرة تسليك غرف التفتيش الصحي تأخرت ولم يسعفنا الوقت لتجنب ماحدث من تراكم لمياه الأمطار في الشوارع.

وأضاف تعمل الشركة وفق ثلاثة خطط أولها تنظيف محطات التفتيش البالغ عددها 3 محطات وتسليك الغرف التفتيشية في الشوارع والبالغ عددها نحو 2450 غرفة صرف في مختلف الشوارع وهو مايتطلب وقت إضافي كما قال تأتي خطة الطواري في الظروف العاجلة والتي تتمثل في توزيع سيارات شفط المياه علي المناطق التي تفتقر للتخطيط العمراني.

بشير العكوني مدير شركة الخدمات العامة طرابلس قال مسؤولية تسليك وتنظيف محطات وغرف التفتيش والتصريف تقع علي عاتق الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مضيفا نسعي الي المساعدة من خلال تنظيف الشوارع بشكل دوري.

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