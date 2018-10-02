دولة رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا بمسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة

قرنادة 02 أكتوبر 2018 (وال) – ترأس دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني باعتباره المكلف بحقيبة الخارجية، والتعاون الدولي في الحكومة اجتماعا بوكيل الوزارة، وعدد من السادة مديرو الإدارات السياسية، والفنية بالوزارة.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اليوم الثلاثاء، كافة العقبات التي تواجه الوزارة، والمتعلقة بالأمور السياسية، والإدارية، وكيفية إيجاد حلول لهذه الأزمات لضمان سير العمل على الوجه الأكمل . (وال – قرنادة) ع ع

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