«العربية لحقوق الإنسان» تشكل فريق تقصي حقائق لتوثيق انتهاكات أحداث طرابلس

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تشكيل فريق لتقصي الحقائق يتكون من «حقوقيين وعدد من الضباط المتقاعدين من ذوي الخبرة الأمنية والعسكرية وعدد من رجال القضاء والنيابة العامة» لرصد وتوثيق الانتهاكات التي حصلت خلال أحداث طرابلس الأخيرة.

وأوضح الحساب الرسمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبر فيس بوك، أنه تم تكليف الدكتور أبوغرارة الفرجاني، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا رئيسًا لهذا الفريق.

ودعت المنظمة المتضررين وذوي الضحايا من جراء تلك الأحداث التواصل على الخاص عبر هذه الصفحة لتحديد موعد يتم فيه ملء نموذج البيانات والمعلومات، كما لفتت إلى أنه يمكن التواصل وإرسال المعلومات عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]»، و الأرقام التالية:

«00218913728910»، ليبيا فاكس: «0020224185346» / مصر هاتف: «0020224181396».

