المتوسط:

استلم جهاز الأمداد الطبي بمكتب الخدمات الصحية في بلدية أبوسليم، اليوم الثلاثاء، شحنة من أدوية الأورام المختلف أنواعها، وشحنة أدوية علاج مرض الكلى.

وأوضح بيان صادر من مكتب الخدمات الصحية في بلدية أبوسليم، أن المكتب يبارك جهود كل العاملين بالقطاع الصحي للتخفيف من معاناة المرضي بكافة ربوع الوطن.

The post بلدية أبوسليم تتسلم شحنات أدوية لعلاج الأورام وأمراض الكلى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية