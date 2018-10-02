بحضور الطرابلسي.. عاشور يضع خطة أمنية لتأمين المؤسسات والبعثات الدبلوماسية في طرابلس

ليبيا – بحث وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور اليوم الثلاثاء مع عدد من مديري الأجهزة الأمنية وضع خطة لتأمين العاصمة والمقرات والمؤسسات بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية.

الإجتماع ضم بحسب مكتب إدارة التواصل و الإعلام كلاً من مدير أمن طرابلس العميد صلاح السموعي ومدير جهاز حماية البعثات الدبلوماسية العميد وسام بن جامع ومدير جهاز الأمن العام العميد جمال باشا إلى جانب رئيس جهاز التمركزات الأمنية الرائد عماد الطرابلسي.

على ضوء التوتر .. عاشور يحيط السراج بموقفه من جهاز الأمن العام وتمركزه فى غرب طرابلس

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد توجيه وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور كتاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن جهاز الامن العام والتمركزات الأمنية المتمركز منذ مطلع الشهر الحالي فى غرب طرابلس فى ظل التوترات التي شهدتها المنطقة مطلع الأسبوع الجاري عندما تعرضت تمركزات الجهاز الى إطلاق نار أدى لوفاة شاب فى منزله.

وحكل العميد عاشور من خلال رسالته للسراج جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الطرابلس المسؤولية القانونية على ما يحدث من خروقات أمنية في مناطق غرب طرابلس من الجرائم الجنالية المختلفة سرقة سطو مسلح – قتل – حرابة – مضايقة السكان بالإضافة إلى التجول بالآليات المسلحة والتي كانت غير موجودة بالفترة الماضية وذلك بناءً على تقارير الجرائم اليومية والبلاغات الهامة الواردة من ضابط خفر الوزارة .

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