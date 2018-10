«النهر الصناعي» يفتتح غدًا الشبكة الداخلية لمدينة غريان وجميع مدن الجبل

المتوسط:

أعلن جهاز النهر الصناعي، افتتاح الشبكة الداخلية لمدينة غريان وجميع مدن الجبل، غدًا الأربعاء 3 أكتوبر.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان، عبر فيس بوك، أنه ستصل صباحًا إلى الخزانات الفرعية التي يتم من خلالها الضخ للمناطق والأحياء والمنازل حسب توزيع الزملاء بالشركة العامة للمياه.

نرجوا من المواطنين المحافظة والحرص وعدم الإسراف المفرط للمساهمة في وصولها لكل مستحقيها.

