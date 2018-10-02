المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر ادعاءات ديوان المحاسبة

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحفظها على عدم دقة تقرير ديوان المحاسبة بخصوص عملياتها وموظفيها، من خلال رسالة تحتوي على 51 صفحة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 28 مايو.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي، أنها قررت إعلان ردها في هذا الوقت، لعدم عدم قيام الديوان بتصحيح الادعاءات التي جاءت في التقرير علنا، كما طلبت المؤسسة منذ البداية.

وبينت أن التقرير ساهم في خلق ادعاءات كاذبة، بنحو غير مسؤول، فضلا أنه يسبب انتشار العديد من الروايات المعادية للمؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يفسر تعرض منشآت المؤسسة وموظفيها وقياداتها للتهديدات المتواصلة والهجومات المتكررة. وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رغبته في أن تعمل كلا الجهتين معا لتحقيق المصلحة العامة. هذا وتضمن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 23 مايو انتقادا للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

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