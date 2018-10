المتوسط:

أصدر وزير تعلم حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، قرارًا بشأن إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الثانوية (الدور الثاني).

وأوضح نص القرار الذي حمل رقم (1495) لسنة 2018، وحصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن الامتحان الذي تم إلغاؤه يخص القسم العلمي بلجنة كلية القانون والشريعة بالجديدة_ العجيلات،

وأكد القرار، أنه سيتم تحديد موعد الامتحانات ومكانها بقرار يصدر لاحقًا، لافتًا إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

The post «تعليم الوفاق» يلغي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الدور الثاني لطلاب الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية