نقابة المعلمين تعلن دخولها اعتصامًا حتى مطلع نوفمبر

أكد عضو النقابة العامة للمعلمين علي السلامي، الثلاثاء، أن النقابة أعلنت دخولها اعتصامًا يستمر إلى 4 من نوفمبر القادم؛ لعدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالبهم.

وأوضح السلامي، في تصريح للرائد، أنهم متمسكون بإصدار قانون للمعلمين، مؤكدًا أن مجلس النواب وَعَد بعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة هذا المسألة.

وتتمثل مطالب المعلمين في الحصول على تأمين صحي، وزيادة مرتباتهم، وإصدار قانون للمعلمين أسوة بموظفي القطاعات الأخرى، وفق السلامي.

ودخلت نقابة معلمي ليبيا اعتصامًا مفتوحًا قبل انطلاق العام الدراسي الماضي، ثم عُلّق بعد وعود بالموافقة على مطالبهم.

يُذكر أن وزير المالية بحكومة الوفاق أسامة حماد أصدر، الخميس المنصرم، تعليماته للإدارات المختصة في الوزارة، بصرف علاوة الحصة للمعلمين مع مرتبات شهر سبتمبر الحالي.

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