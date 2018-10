«تعليم الوفاق» يقرر إلغاء وظيفة منسق التعليم المنزلي في الملاك الوظيفي

المتوسط:

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، قرارًا بشأن إلغاء منسق التعليم المنزلي في الملاك الوظيفي.

وأوضح نص القرار الذي حمل رقم (1494) لسنة 2018، وحصلت «المتوسط» على نسخة منه، أنه يتم إلغاء وظيفة منسق التعليم المنزلي في الملاك الوظيفي بجميع المؤسسات التعليمية، ويٌعاد تسكين شاغلي هذه الوظيفة على وظائف أخرى وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم أو ينقلون للاحتياط العام.

وتابع القرار، أنه يشترط لقبول تلاميذ منزلية التعليم، اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2018 -2019، أن يكون قد أكمل ست سنوات وأن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لديه ظروف اجتماعية، وفي جميع الأحوال لا يتم قبول أي تلميذ في هذا النمط من التعليم إلا بعد الحصول على موافقة مكتب التعليم الأساسي ومعتمدة من مراقب التعليم.

وأكد القرار، على أن التلاميذ التعليم المنزلي المقيدين يستمروا بالصفين الثاني والثالث في دراستهم المعتادة إلى حين انتقالهم للصف الرابع من التعليم الأساسي. كما أفاد نص القرار على أنه يتولى منسق الامتحانات بالمدرسة التي لديها تلاميذ مقيدين بصفة منزلية التعليم القيام بالمهام التي كان يقوم بها منسق منزلية التعليم.

وأشار نص القرار، إلى أن كل المهام المتعلقة بمتابعة وتنظيم منزلية التعليم، يتولى إدارتها التعليم الأساسي بالوزارة والمكاتب المناظرة لها بمراقبة التعليم. ويتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه، كما يلغى أي حكم يخالفه.

