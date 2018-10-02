حاجات المدرسة تُضيق أكثر على أولياء الأمور

يستقل الليبيون عاما دراسيا جديدا بجانب من الفرح وآخر من القلق حول أسعار القرطاسية المدرسية التي تزيد الضغط على جيوبهم ودخلهم المتآكل.

فقد شهدت أسعار القرطاسية منذ سنوات ارتفاعات غير مسبوقة أرهقت رب الأسرة، هذه الأسعار تأتي في وضع مالي مترد، ونقص في السيولة جعل توفير حاجات الطلاب أمرا صعبا.

العامل الاساسي والمتحكم في الأسعار هو الدولار غير المستقر ما بين انخفاضات وارتفاعات متتالية طيلة الفترة الماضية.

فمنذ البدء الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية شهد سعر الدولار انخفاضا ملحوظا أثر على اسعار الملابس والقرطاسية في مدينة مصراتة.

وقال مواطنون إن العام الحالي أفضل من الماضي من ناحية الأسعار، فقد انخفضت بشكل واضح وأصبحت في متناول القدرة الشرائية للمواطن.

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