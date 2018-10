المتوسط: أحمد جمال

أصدر مجموعة من شباب مدينة بنغازي، بيانًا يستنكرون خلاله قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخاص باعتماد ميزانية للشباب العاطلين عن العمل بمدينتي الكفرة وطبرق وهو القرار الذي حمل رقمي (13 -14) لعام 2018، فيما تم رفض اعتماد ميزانية الشباب العاطلين عن العمل بمدينة بنغازي والذي حمل رقم (15) لعام 2018.

من جانبها؛ أكدت بشرى الحداد، أحد الشباب الموقعين على البيان، في تصريح خاص لصحيفة «المتوسط» أنهم «مجموعة من شباب بنغازي الذين تم تعيينهم بقرار رسمي من قبل وزارة العمل، فيما تم اعتماد قرار صرف الرواتب لمدينتي طبرق والكفرة، فيما تم رفض التوقيع على صرف رواتب مدينة بنغازي لميزانية 2018»

وأشارت «الحداد»، إلى أنها «ضمن 7 آلاف شاب شملهم قرار تعيين الحكومة المؤقتة ببنغازي، من أصل 27 ألف شاب، لا يزال 20 ألف منهم في انتظار قرار تعيينهم»، مضيفة؛ « وعلى الرغم من أنه تم تعيين 7 آلاف فقط من بنغازي إلا أننا تم حرمنا من قرار صرف رواتبنا اسوة بشباب طبرق والكفرة، وكان تأجيل المرتبات من نصيبنا».

وأكدت بشرى الحداد، أن شباب بني غازي اتفقوا على التقدم بطلب للاعتصام أمام القوى العاملة، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض على الرغم من أنه حق شرعي لنا، ومن المفروض أن يتم تنظيم الاعتصام غدًا الأربعاء 3 أكتوبر في تمام الساعة 10 صباحًا».

وكان البيان قد طالب رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة، وكافة النواب عن مدينة بنغازي بالقيام بتضمين القرار رقم (15) ضمن ميزانية عام 2018 واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تسهيل هذا الأمر.

وطالب البيان كذلك؛ بالعمل على توفير فرص عمل أخرى لآلاف الخريجين الجامعيين من أبناء بنغازي في أقرب وقت ممكن.

وختم البيان، مطالبًا المسؤلين بالمدينة بتحمل المسئولية تجاه أبناء مدينتهم التي عانت الكثير أثناء العهد السابق من التهميش، ولاتزال تعاني من تبعات الحرب على الإرهاب.

The post شباب مدينة بنغازي يتهمون «النواب والمؤقتة» بتجاهل قرار صرف رواتبهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية