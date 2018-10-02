حويلي يرد على سلامة : هذا تهديد منّي لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا!

ليبيا – حمّل عضو مجلس الدولة عبدالقادر حويلي بعثة الأمم المتحدة للدعم مسئولية تأجيل وألغاء الاتفاق اللذي كاد يصل له أعضاء مجلس النواب والدولة لإختيار حكومة وفاق جديدة .

حويلي أكد في لقاء عبر السكايب ببرنامج 150 مع فاتن بقناة ليبيا اللذي تابعته المرصد أن التقارب بين أعضاء المجلسين كان ظاهراَ منذ الجلسة الثانية لحوار تونس وأنهم كادوا يصلون لأتفاق لولا تدخل البعثة التي قال انها انصرفت عن آداء مهامها وهي حل المشكلة السياسية بليبيا إلى زيارات غير واجبة لرئيس البعثة اللذي يتنقل هنا وهناك ويطلق كلاماَ معسولاَ لا يؤدي لمكان.

مضيفاَ أن الحل يجب أن يتم بأجتماع الخبراء الليبيين وإيجاد حل للمشكلة السياسية ومن ثم الانصرا للمشاكل الأخرى.

وتابع : أن الآلية التي يدار بها الحوار لن تؤتي أكلها أذا ما ظل رئيس البعثة يتبع نفس الطريقة التي أدار بها الحوار في جولتيه الأولى والثانية في تونس ” .

والصحيح بحسب حويلي أن يعود رئيس البعثة الى قرار مجلس الأمن رقم 2144 ورقم 2174 واللذي ينص على إن الحوار يجب أن يدار بقيادة ليبية ورعاية أممية وعليه يجب أن يتنحى رئيس البعثة بعض الشىء ويترك الليبيين يتولون القيادة مؤكداَ على وجود مؤسسات قادرة كمجلس التخطيط الوطني وهيئة تقصي الحقائق والمصالحة ،أما أذا استمر الحال كما هو عليه لن نصل لمكان ، وذلك بحسب قوله.

وفي معرض سؤاله عن اتهامات سلامة للمجلس أجاب حويلي قائلاَ: رئيس البعثة هو الذي انحرف عن المسارات الصحيحة لقيادة هذا الحوار الذي يصب بنا الى بر الامان بعد ان خالف ميثاق الامم المتحدة ووضع نفسه كأنه مبعوث سامي ورئيس للدولة الليبية الحقيقة ليبيا ليست تحت الوصاية حتى هذه اللحظة ولم يصدر قرار من مجلس الامن بأن ليبيا تحت الوصاية لكي يقول هذا الكلام .

وأضاف : ” هذا الكلام مردود عليه ومخالف لقرار مجلس الامن 2259 الذي اعتمد الاتفاق السياسي هو الحل الرسمي للأزمة الليبية عندما يغير مجلس الامن وهو يتبع مجلس الامن عندما يغير مجلس الامن القرار وتتغير البعثة ربما الكلام صحيح بالنسبة لهم اما حالياً ان يقول انني استنفذت وانني سأتحول هذا مردود عليه ولن يأتي بحل في هذه المرحلة ربما سوف ينقص من ايامه على رأس هذه البعثة اذا استمر بهذا المنوال “.

هذا وقد أكد حويلي أن ما قاله هو تهديد مباشر للبعثة بأن تصحح وضعها وتحترم قرارات مجلس الامن التي اتى بها وان تحترم ميثاق الامم المتحدة و الاتفاقية التي وقعت بين الدولة الليبية والبعثة منذ 2012 حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى إن البعثة تجاوزت حدودها واصبحت تباعد وتعمل على التناقضات بدل العمل على التوافقات وأضاف بأنه شاهد على ذلك .

حويلي في لقائه أمس نسف الاتفاق اللذي تم بين مجلس النواب ومجلس الدولة قائلاَ بأنه لم يتم تكليف النائب الثاني فوزي العقاب بأدارة الحوار وبأنه موجود في تركيا للعلاج وقد يتم تكليف شخصية أخرى بمواصلة التحاور وعضو النواب المكلف عبدالسلام نصية.

أما ما طرح من أسماء لتولي مجلس رئاسي جديد فما هي الا زوبعة إعلامية على حد وصفه.

المرصد – متابعات

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