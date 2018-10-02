فرنسا تؤكد قرب فتح سفارتها في طرابلس

في إطار الدعم والتشاور بين فرنسا وليبيا، قامت السفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا بياتريس دوهليلين بعد اعتماد أوراقها لدى الخارجية بحكومة الوفاق، بإجراء العديد من الاجتماعات مع أعضاء من المجلس الرئاسي.

وأكدت دوهليلين خلال لقاءاها دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني، وضرورة التعاون لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وأشارت في لقائها بالنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى عزم حكومة بلادها إعادة استئناف عمل السفارة رسميا في طرابلس خلال الفترة القادمة.

وأجرت دوهليلين لقاء آخر بنائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ماريا ريبيرو في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، وأحاطتها حول الاحتياجات التنموية والإنسانية في ليبيا وبحث الطرفان دعم فرنسا لبرامج الأمم المتحدة في البلاد.

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