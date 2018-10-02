مسلحون يعتقلون عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد العريبي ونجله

اعتقلت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي بعد منتصف ليلة البارحة عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد العريبي ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وقالت عائلة العريبي، إنها لم تتلق اتصالًا من أي جهة أمنية أو عسكرية حتى الآن تؤكد وجود العريبي لديها، منذ اقتحام بيته في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، واقتياده مع ابنه علي إلى جهة غير معروفة، ولا تعرف أسباب ما حدث، بحسب تصريحات سعاد العريبي شقيقة المختطف.

واقتحم مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل ويعتدوا بالضرب على العميد أحمد العريبي وابنه علي البالغ من العمر 34 عامًا.

واستنكرت سعاد العريبي انتهاك حرمة بيت شقيقها والاعتداء على شقيقها وابنه، وإطلاق الرصاص على المنزل 84، مشيرة إلى أن عائلتها لم تتوصل حتى الآن إلى معرفة المكان الذي أقتيد إليه شقيقها.

وقالت إن وفدًا من قبيلة (العريبات) توجه الى مقر القيادة العامة للجيش في منطقة الرجمة، مناشدة الجهات الأمنية من إبلاغ عائلتها عن مصير شقيقه اللواء أحمد العريبي في حال توارد لديها معلومات بالخصوص.

ويعد العريبي الذي حمل رتبة “عميد” أحد الشخصيات المقربة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي كلفه في وقت سابق عميدا لبلدية بنغازي، خلفا للمجلس البلدي المنتخب برئاسة عمر البرعصي، ويشغل أحمد العريبي حاليا منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لعملية الكرامة.

ويأتي اعتقال العريبي بعد أسبوع من اعتقال مسلحين مجهولين لمسؤول العلاقات الخارجية في قوات حفتر العميد فتحي احسونة الدرسي الذي اقتيد من منزله بمدينة البيضاء شرق ليبيا إلى جهة مجهولة.

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