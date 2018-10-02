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إغاثات للمتضررين من السيول في المخيلي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استكملت اللجنة المركزية للطوارئ المُشكّلة من قبل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عملية حصر الخسائر للمنازل المتضررة، في منطقة المخيلي جنوب مدينة درنة، والتي تعرضت لفيضانات مياه الأمطار في الأيام الماضية.

وشرعت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بتوزيع المساعدات الأساسية والعينية وجبر الضرر الذي تعرض له المواطنون جراء السيول.

وتمت عملية التوزيع وفق كشوفات أعدت عن طريق قسم التنمية الاجتماعية بفرع القبة وبتواصل مع مدير إدارة التنمية الاجتماعية بالهيئة.

وتعرضت منطقة المخيلي، الأسبوع الماضي، لسيول كبيرة أدت إلى تعطل حركة السير وتضررت المنازل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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