«العامة للكهرباء» تعلن صيانة الخطوط المتضررة من اشتباكات طرابلس

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مواصلة الفرق الفنية بدائرة توزيع عين زارة، صيانة الخطوط والمحطات المتضررة من اشتباكات طرابلس.

وأوضح الحساب الرسمي للعامة للكهرباء على فيس بوك، أن الفرق الفنية تواصل صيانة خطوط ومحطات التوزيع التي تضررت جراء الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي جنوب طرابلس والتي أنجزت بجهود دائرة توزيع عين زارة ودائرة التركيبات بإدارة توزيع طرابلس.

وأشارت الشركة أن ذلك من أجل عودة التيار الكهربائي للأحياء السكنية الواقعة بمنطقة فاطمة الزهراء وخلف معسكر اليرموك بعد انقطاع دام لمدة أكثر من شهر نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة التوزيع والتي كبدت الشركة ملايين الدينارات.

