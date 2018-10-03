الجدال يطالب سلامة بفضح مستهدفي مطار معيتيقة

طالب أستاذ التاريخ السياسي بالجامعات الليبية، المختار الجدال، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بالكشف عن الجهة الواقفة وراء استهداف مطار معيتيقة الدولي.

وقال الجدال في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “قبل أسبوعين صرح غسان سلامة ممثل الأمين العام بخصوص مطار أمعيتيقة وإنه يعرف من يستهدفه إذا عاود الكرة، هاهو المطار يستهدف من جديد ونطلب من السيد غسان فضح الجهة التي تستهدفه، كذلك يجب أن نسلم بأنه ما لم يكلف الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بدخول طرابلس وطرد المليشيات منها، فأننا سنرى هذا المشهد يتكرر”.

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