هذه شهادة شقيقة أحمد العريبي عن عملية إختطافه

قالت سعاد العريبي شقيقة عميد البلدية إن العميد أحمد العريبي تم خطفه وابنه من منزله إلى جهة غير معروفة.

مشيرة في تدوينة عبر صفحتها بالفيسبوكإلى أنه “تم تكسير الكاميرات والدخول إلى بيته وخطفه”.

الى ذلك استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، واقعة القبض التي تمت اليوم الثلاثاء، على رئيس بلدية بنغازي السابق أحمد العريبي، من قبل مسلحين ملثمين اقتحموا منزله واقتادوه هو وابنه إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته، أن بعض الصفحات الإخبارية ذكرت أن العريبي تم استدعاه من قبل المدعي العام العسكري دون استجابة، مشيرة إلى أن العريبي يشغل منضب نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، وعميد بلدية بنغازي سابقاً.

واعتبرت المنظمة في بيانها، هذه الإجراءات التي تمت بحق العريبي، وعدم معرفة الجهة التي قامت بمداهمة المنزل بسيارة مسلحة وإطلاق الرصاص وترويع الأمنيين، لا توافق صحيح القانون وسلامة الإجراءات واحترام حقوق الإنسان، معربة عن أملها من القيادة العامة للقوات المسلحة التدخل وإطلاق سراحه، وإصدار التعليمات بتطبيق صحيح القانون في حالات الاستدعاء والقبض والتحقيق، محملة الجهة التي اقتحمت المنزل المسؤولية عن سلامته.

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