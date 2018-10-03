المعلمون يعلنون عن بداية ونهاية موعد إضرابهم عن العمل

ليبيا – أعلنت النقابة العامة للمعلمين الثلاثاء عن تأجيل الدراسة وعدم عودة المعلمين للمدارس حتى يوم الاحد الموافق الرابع من شهر نوفمبر القادم.

النقابة أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن إعلان حالة الإضراب تأتي نتجية لما تمر به حقوق المعلم من تسويف وتعطيل ممنهج وعدم الاكترات لمطالبهم المشروعة.

وأضافت النقابة بأنها تتحمل المسؤولية يإيصال صوت المعلم والمطالبة بحقه لدى الجهات الرسمية بالدولة،مؤكدة على وقوفها ودعمها لمطالب المعلم المشروعة.

ودعت النقابة من رئيس مجلس النواب وأعضائه الاطلاع بدورهم الوطني بعقد جلسة طارئة وبشكل عاجل لاستصدار واعتماد قانون حقوق المعلمين خلال هذا الشهر .

النقابة نوّهت في ختام بيانها إلى أن إيقاف الدراسة جاءت بسبب الضغط المستمر من المعلمين،لافتةً إلى أنها ستتخذ إجراءات عديدة بالخصوص لحفظ حقوق لمعلمين في حال عدم الإستجابة لمطالبهم.

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