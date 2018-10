المتوسط:

قام رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس بزيارة تفقدية إلي معسكر الحسابات العسكرية ببلدية السواني صباح اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2018 وذلك للأطلاع على سير عمل المطبعة العسكرية بها وأجتمع خلال ذلك مع إدارةالمطابع العسكرية لبحث سبل التعاون بين الهيئة العامة للثقافة والمطبعة.

وقام رئيس الهيئة مع العميد صلاح عمران بجولة تفقدية في المطبعة أطلع من خلالها على سير العمل بها وعلى الاجهزة العاملة في المطبعة ومدى الأستفادة منها في طباعة الكتاب الليبي

The post رئيس «العامة للثقافة» يتفقد المطبعة العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية