«تعليم الوفاق» تعلن انفراجه في عقود المعلمين المتعثرة في عدد من البلديات

وأوضح الوكيل بأن الإفراج شمل عقود معلمي بلديات (نسمة – مزدة -القرضة -أبوسليم -الرحيبات ، القريات – العجيلات – براك الشاطئ- القربوللي -الشقيقة -البريقة – الجغبوب – الجفرة) وبهذا الخصوص تقدم الوكيل بجزيل الشكر لديوان المحاسبة للتعاون الإيجابي مع الوزارة لحل هذه الاشكالية التي ترجع لسنوات.

و أعرب الوكيل عن فائق تقديره وعظيم امتنانه للجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الاستاذ “عبدالرحمن نوفل” علي عملهم المهني المتميز والذي استمر لعدة أشهر والذي خلُص إلى تقديم بيانات وافية وواضحة استطاعت لجنة المرتبات بالديوان الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الإفراج ،كما نوه بالمجهودات المبذولة من مراقبي التعليم بتلك البلديات من خلال تواصلهم مع اللجنة المشكلة بالخصوص وتوفير كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وكان وزير التعليم قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تختص بمعالجة هذا الملف و عملت فور تشكيلها على معالجة مشاكل معلمي العقود ووضع حلول جدرية لهذه الاشكالية التي أرهقت كاهل القطاع، مشددا عليهم في اجتماعاته الدورية معهم علي أن معالجة هذا الملف تمثل أولوية لدي الوزارة.

وطمأن الوكيل معلمي العقود المتعثرة والذين لم يشملهم هذا الإفراج بأن اللجنة مستمرة في عملها من أجل استكمال مستنداتهم وإحالتها للديوان ، كما أوضح بأن الوزير سيتواصل مع وزير المالية بخصوص البدء في صرف مرتبات المفرج عنهم.

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