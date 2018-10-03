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“الإيبولا، مجرد إشاعة سيئة”

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة المناطق الصحية بديوان وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة اسماعيل العيضة إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بمرض الإيبولا في دولة السودان وأن الوزارة تتابع الأمر عن كثب،

حيثُ أشيعت قبل أيام أخبار عن تسجيل إصابات بمرض الإيبولا في السودان وسط مخاوف من انتشاره في الجنوب الشرقي والغربي لليبيا، لكن العيضة طمأن المواطنين بأنهم على تواصل مستمر مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

وأضاف العيضة أنه في حالة انتشار أي أمراض معدية في دول الجوار، يتم التعاون بين مركز الأمراض السارية والمتوطنة ومنظمة الصحة العالمية لرفع درجة التأهب القصوى، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والتطعيمات للمواطنين

كما طالب بتحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول هذه الأخبار التي تنشر الرعب والخوف في الشارع الليبي، مؤكدا أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسير وفق برنامج دوري وطعوم دورية لحماية ووقاية المواطنين والأطفال في ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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