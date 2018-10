المتوسط:

عُقد بمقر مكتب النائب العام، اجتماع تقابلي، أمس الثلاثاء، ضم كلا من رئيس وأعضاء قسم التحقيقات بمكتب النائب العام و وزير الداخلية ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار الإشراف ومتابعة عمل الأجهزة الضبطية المنوط بالنيابة العامة.

وتناول المجتمعون المواضيع المتعلقة بإحالة المتهمين المقبوض عليهم لارتكابهم وقائع مجرمة من قبل الأجهزة الضبظية. وأصدر مكتب النائب العام التعليمات التى تقضي بسرعة إحالة محاضر الاستدلالات التي أثبتت فيها تلك الوقائع، وتقرر تشكيل لجنة من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية تسند إليها بموجب قرار يصدر من وزير الداخلية بمهام الاستدلال في الوقائع المنسوبة للمتهمين الذين تم القبض عليهم ومطلوبين لمديريات الأمن من الأشخاص المتحفظ عليهم لدى قوة الردع الخاصة وإحالتهم للنيابة العامة خلال المدد المحددة قانونآ.

The post النائب العام يتابع سير عمل الأجهزة الضبطية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية