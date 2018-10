المتوسط:

تابع مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم “مسعودة الاسود” ومدير مكتب التواصل والإعلام “رمضان الغضوي” من خلال جولة ميدانية قاما بها أمس الثلاثاء سير برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين بمواقع التقييم بكلية العلوم بجامعة طرابلس، حيث يتم تقييم أداء المعلمين التابعين لمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة في تخصصات (اللغة الانجليزية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي- الفيزياء لمرحلة التعليم الثانوي- معلمو الفصل لمرحلة التعليم الأساسي ).

وقالت مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم “مسعودة الاسود” إن البرنامج شهِد إقبالا ً كبيراً من مختلف الفئات المستهدفة من معلمين فعليين واحتياط وباحثين عن عمل ، مؤكدة بأن البرامج يسير في يومه ثاني في أجواء إيجابية أكثر تنظيماً، مشيدة بحماس وجدية واهتمام المعلمين بالبرنامج.

ومن جهته أوضح مدير مكتب التواصل والإعلام “رمضان الغضوي” بأن البرنامج حظي في يومه الثاني بنجاحٍ باهرٍ على صعيدي الحضور والتنظيم، مؤكدًا بأن نسبة الحضور تجاوزت 80% مقارنة بالعدد المستهدف ،مشيرًا الى تلافي كل السلبيات التي صاحبة البرنامج مع انطلاقه في اليَوْمَ الأول.

وفي ذات السياق أشاد المعلم “احمد”أحد المتقدمين لبرنامج تقييم المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية بفكرة البرنامج، مثمناً جهود الوزارة الرامية الى الارتقاء والنهوض بمستوى العملية التربوية والتعليمية في البلاد.

The post مدير تطوير التعليم يتابع سير برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية