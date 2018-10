«العامة للمعلمين»: الإضراب مستمر حتى الأحد المقبل

المتوسط:

أعلنت النقابة العامة للمعلمين، أمس الثلاثاء، عن تأجيل الدراسة وعدم عودة المعلمين للمدارس حتى يوم الأحد الموافق الرابع من شهر نوفمبر القادم.

وقالت النقابة في بيانها، إن إعلان حالة الإضراب تأتي نتيجة لما تمر به حقوق المعلم من تسويف وتعطيل ممنهج وعدم الإكترات لمطالبهم المشروعة.

وأضافت النقابة بأنها تتحمل المسؤولية يإيصال صوت المعلم والمطالبة بحقه لدى الجهات الرسمية بالدولة،مؤكدة على وقوفها ودعمها لمطالب المعلم المشروعة.

ودعت النقابة من رئيس مجلس النواب وأعضائه الاطلاع بدورهم الوطني بعقد جلسة طارئة وبشكل عاجل لاستصدار واعتماد قانون حقوق المعلمين خلال هذا الشهر .

النقابة نوّهت في ختام بيانها إلى أن إيقاف الدراسة جاءت بسبب الضغط المستمر من المعلمين، لافتةً إلى أنها ستتخذ إجراءات عديدة بالخصوص لحفظ حقوق المعلمين في حال عدم الإستجابة لمطالبهم.

