انطلقت في مدينة الزاوية حملة نظافة استهدفت الشوارع وإزالة كل المخلفات على الطرق وطلاء الأرصفة، وكان ذلك بمشاركة متطوعي الهلال الأحمر ومكتب نشاط بيوت شباب الزاوية والإسناد الأمني

الحملة التي ستستمر إلى أيام شهدت انضمام مستشفى الزاوية التعليمي الذي تجمع فيه المتطوعين للتنظيف الشوارع ولتعود المدينة بشكل أفضل مما هي عليه

