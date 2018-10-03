ليبيا: استئناف الحركة بمطار معيتيقة الدولي بعد توقف مؤقت بسبب القتال

وذكر بيان صادر عن المطار، اليوم عبر صفحته على “فيسبوك” أنه “في اتصال مع السيد هشام بوشكيوات وكيل وزارة المواصلات عقب انتهاء اجتماعه الطارئ بالسادة محمد بيت المال مدير مصلحة الطيران المدني والسيد لطفي الطبيب مدير مطار معيتيقة الدولي والسيد مدير محطة شركة الخطوط الجوية الليبية الصديق الطبيب تم بحمد الله الاتفاق على عودة الرحلات لمطار معيتيقة الدولي”.

وكان مطار معيتيقة الدولي، أعلن في وقت سابق اليوم، تعليق الرحلات من وإلى المطار لحين إشعار آخر، بعد استهداف المطار بقذائف صاروخية.

وذكر بيان المطار: “نظرا لتكرار سقوط قذائف ليلا على مطار معيتيقة الدولي من جهة غير مسؤولة لا تراعي حرمة الدم أو تعب وإرهاق المسافرين مرضى وشيوخ ونساء وأطفال ولسلامة المسافرين والعاملين وكذلك الطائرات فقد صدرت صباح اليوم تعليمات بتعليق الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر”.

ويعد مطار معيتيقة الميناء الجوي الوحيد الذي يعمل في طرابلس.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس في أغسطس/آب الماضي، اشتباكات مسلحة بين اللواء السابع وكتيبة ثوار طرابلس وكتيبة أبوسليم بالإضافة إلى وقوة جديدة أخرى شكلت بناء على قرار أصدر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج تحت مسمى القوة المشتركة التي تعمل على فض النزاع الدائر بين جبهات القتال في طرابلس.

ولاحقا وقعت الأطراف المتصارعة بمدينة الزاوية غربي ليبيا، اتفاقا لوقف أطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، لكن تم خرق هذا الاتفاق ولم تلتزم الأطراف به وعادت الاشتباكات إلى العاصمة الليبية.