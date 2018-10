«بلدي توكرة» يشُكل لجنة للإشراف اليومي على المخابز

المتوسط:

قام الحرس البلدي توكرة اليوم الثلاثاء بتكليف لجنة خاصة للإشراف على المخابز الواقعة داخل نطاق اختصاصهم؛ وذلك لتفتيشها بشكل يومي للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير التي حددت من مراقبة اقتصاد توكرة.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي توكرة، علي البرغثي أنه كلف لجنة خاصة للإشراف علي المخابز وتفتيشها بشكل يومي للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير التي تم حددت لنا في كتاب من قبل مراقبة اقتصاد توكرة وكتاب مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة.

وأوضح البرغثي بأنه تم تحديد مواعيد العمل في المخابز وتشغيلها بحصة يومية بلغت 5 قناطير للمخبز الواحد وإلزامها بساعات الدوام والتقيد بميزان وسعر رغيف الخبز.

كما حذر الحرس البلدي المخابز بعدم استعمال المحسنات التي تتضمن مادة برومات البوتاسيوم.

