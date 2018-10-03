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معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في ليبيا يعيش المهاجريون غير الشرعيين في ظروف مزرية وبات حلمهم العودة إلى بلدانهم.. وفي الضفة الغربية، الأونروا أمام أزمة تمس التعليم والصحة.. وفي تونس مبادرات ميدانية لتدوير النفايات من أجل بيئة أنظف.. وتستمر أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان إذ يدفع المواطنون فاتورتين، فيما تكتل أصحاب مولدات الكهرباء.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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