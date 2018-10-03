معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

في ليبيا يعيش المهاجريون غير الشرعيين في ظروف مزرية وبات حلمهم العودة إلى بلدانهم.. وفي الضفة الغربية، الأونروا أمام أزمة تمس التعليم والصحة.. وفي تونس مبادرات ميدانية لتدوير النفايات من أجل بيئة أنظف.. وتستمر أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان إذ يدفع المواطنون فاتورتين، فيما تكتل أصحاب مولدات الكهرباء.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
نعم للانتخابات، لكن ليس الآن!
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
ليبيا: استئناف الحركة بمطار معيتيقة الدولي بعد توقف مؤقت بسبب القتال
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
الزاوية تطلق حملة نظافة في شوراع المدينة
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
«العامة للمعلمين»: الإضراب مستمر حتى الأحد المقبل
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك